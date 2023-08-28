Відома співачка та громадський діяч Даша Астаф'єва розповіла, як представники Потапа та Лободи змусили артистку припинити про них говорити.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка з початку війни залишалася у Києві, відкрито поділилася тим, що опинилася у "чорному списку" деяких своїх колег по музичній спільноті. Слід зазначити, що репер Потап та співачка Світлана Лобода вирішили заблокувати Дашу в соціальних мережах, заявила Астаф'єва.

Причина цього полягає в тому, що Астаф'єва висловила критику на їх вчинки під час війни. Особливо гостра критика була спрямована у бік Лободи, яка раніше активно будувала свою кар'єру в Росії і лише після 24 лютого почала активніше звертати увагу на свою рідну країну.

"Лобода насильно лізе. Жодна аудиторія не хоче її бачити. Якщо вона жила в Росії, то не її тут насильно любитимуть. Мене продюсер попросила не говорити про них, про тих, кого згадали зараз" - заявила Даша.

Висловлені думки Астаф'євої сприйняли її колегами як образливі, у результаті вони вирішили обмежити її доступом у мережі. Жодних погроз або попереджень Даша Астаф'єва не отримала, проте їй надійшло повідомлення від однієї з продюсерів із проханням утриматися від коментарів у бік таких конфліктних артистів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Даша Астаф'єва показала своє "заспокійливе" під час війни: "Хоч хтось про це говорить".

Як повідомляла Politeka, "Плачу щодня": Астаф'єва розповіла про свою бабусю, якій не може допомогти.

Також Politeka писала, що Астаф'єву присоромили українки через "невдалий" рецепт тоніка: "Втишку у сусідів красти".