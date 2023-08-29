Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки гастролювала в росії, а з початку повномасштабної війни повернулася до України та розпочала діяльність під українськими прапорами, показала у своєму Instagram кадри з Ізраїлю, і знову нарвалася на критику у коментарях.

Схоже, Світлана Лобода приїхала до Ізраїлю, щоби помолитися у святих місцях. І не прогавила можливості показати все це публічно – зняла фото та відео з відвідування святих місць. А на одному з відео артистка пристрасно молиться, прихилившись головою до святині. На інших знімках та відео Світлану Лободу знято на прогулянці містом увечері та вдень.

У підписі до публікації Світлана Лобода написала "Israel". А в коментарях до публікації співачки розгорілася бурхлива дискусія серед користувачів:

"Все по закордонах".

"Знову показуха".

"Соромно тобі має бути".

"Чому це потрібно робити на камеру?"

"Ну типу відзначилася".

"Зніміть панамку, вона вам не йде".

"Суцільна показуха".

"Гріхи замолює".

"Не дуже гарна ідея робити фото на цвинтарі".

"Помоліться за Україну".

"Лобода біля стіни Плачу?".

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