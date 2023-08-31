Лідер гурту "Воплі Відоплясова", відомий український музикант Олег Скрипка висловився про те, як українці переходять із одного виду низькопробної музики на інший.

Лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в програмі "Пряма Червона" поділився думками про те, що зараз відбувається з українською культурою.

"В принципі, росіяни нікуди не пішли, тобто вони вдають себе за українців. Грубо кажучи, перевзуванці різні є. Є щирі перевзуванці, які прониклися, а є ці, от, наприклад, якщо би Україну завоювали якісь там войовничі равлики, вони би співали і розмовляли мовою цих равликів, завжди такі є люди. І є навіть такий феномен як ка*апський рок українською мовою: ой-йокаби-да-каби, оце все, з матюками, з усіма ділами. Це не наша музика", — заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка влучно порівняв залежність людей від низькопробної музики з алкоголізмом.

"От є люди, які перестають бухать, і вони перескакують чи на марихуану, чи на московський патріархат, і люди, які висіли на голці російської параші, вони перескакують на Іво Бобула, чи от на щось таке типу ка*апський рок, тільки українською мовою, чи на байрактарщину. Як казав мудрий, але не дуже талановитий Шнур, люди люблять ***, і от ці люди які призвичаїлися до цього, вони переключаються на щось таке низького рівня", — наголосив лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка.

Олег Скрипка також додав, що, на його думку, держава має опікуватися створенням якісної музики.

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.