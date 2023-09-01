Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно оскандалилася після відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, часто отримує багато критики. Вона з чоловіком Потапом багато часу провела за кордоном і не поверталася додому, а після приїзду до Києва відмовилася розкрити, куди пропав Потап.

Артист довгий час не повертався до дружини до Києва, залишаючись за кордоном та не реагував на прохання повернутися. При цьому часто під постами Каменських можна помітити різну критику не лише про її виступи, а й поведінку Потапа.

«Сьогодні була на примірці концертних костюмів. Ви ж багато пишете мені, що настав час змінити сукню. Готуємо неймовірну красу! Кожна деталь, ниточка, камінь – все важливе для створення незабутнього образу на сцені» - заявила Каменських.

У мережі одразу поділилися своєю думкою:

«Насте, ти Потапа відправила на фронт? Дивлюся тобі війна не завада одягати щоразу нові вбрання!; Костюм буде бомба! Дуже цікаво дивитися процес!; А нове щось загалом буде?; У вас багато вільного часу; Цікаво глянути на ці зміни; мабуть, якась критика до вас доходить».

Ми також писали, Потап і Каменських також не коментували і чутки, які поширювалися в мережі про їхнє можливе розлучення. А в інтерв'ю Каменських гордо заявила, що скандали з Потапом не мають значення, адже всі ми люди і всі помиляються.

Каменських виставила напоказ сімейне щастя з Потапом, розповідаючи українцям про їхнє кохання.

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