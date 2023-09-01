Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому весело обіграв "бавовну" у Пскові.

Своє нове відео Юрій Великий зняв у форматі випуску новин, де провідний РосТВ поспілкувався з диспетчером аеродрому в Пскові, де була атака дронів на російські літаки Іл-76.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "У ніч, на 30 серпня, Псковський аеродром із "дружнім" візитом відвідала зграя неопізнаних дронів. Досі незрозуміло, з яких теплих країв вони прилетіли? За наявною інформацією, подальшу розлуку з дронами не змогли пережити як мінімум 4 літаки Іл-76 і навіть паливозаправний комплекс. Вкотре кремлівська влада має собі усвідомити, що в цю гру можна грати вдвох. І є чітке відчуття, що вони незабаром обов'язково "дограються".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Юрій Великий:

"Дякую Юрію за твій чудовий гумор. А героям-партизанам велике спасибі за точний удар по авіації терористичної держави".

"Блискуче! Ви геніальний актор! Дякую, Юрію! Слава Україні!".

"Великий – по-справжньому Великий! Прізвище в крапку! Вітаю з новою вершиною! Успіхів артисту та всій його команді! Слава Україні!".

"Я б такі пародії щодня дивився. Дякую, Юрію".

"Налаштували аеродромів, чи розумієш, українському безпілотнику і пролетіти ніде!"

"Дивлюсь у Росії новини у виконанні Юрія Великого, тому що у нього достовірні новини Росії".

"Україна стала "віроломно та безсовісно" захищатися, коли раша "миролюбно" вторглася!

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