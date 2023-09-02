Відома співачка Настя Каменських звернулася до українців з нагоди свята та приємно порадувала фото.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка активно ділиться в Інстаграм новими кадрами, вирішила звернутися до українців із наказом перед новим навчальним роком. На цей раз Каменських супроводжувала посаду простим кадром без прикрас.

Так, Каменських привітала всіх юних українців із довгоочікуваним 1 вересня.

«Сьогодні хтось вперше сяде за парту, а хтось знову повернеться до школи, відкриваючи ще одну нову сторінку життя. Нехай цей рік буде наповнений відкриттями, знаннями, дружбою та позитивними емоціями.

Бажаю вам натхнення у навчанні, радості від спілкування з однокласниками та віри у світле майбутнє» - написала Каменських і заявила, що пишається кожним із сміливих діток, хто йде до школи та бореться за своє майбутнє.

«Так гарно; Красуня; Вітаю найкращу; Теплої СВІТНОЇ осені; літнє сонечко; Пиши російською, ти ж знаєш російську мову; Настя посвіжіла вдома» - написали у мережі у відповідь.

Нагадаємо, Каменських із чоловіком Потапом багато часу провела за кордоном і не поверталася додому, а після приїзду до Києва відмовилася розкрити, куди пропав Потап.

Артист довгий час не повертався до дружини до Києва, залишаючись за кордоном та не реагував на прохання повернутися. При цьому часто під постами Каменських можна помітити різну критику не лише про її виступи, а й поведінку Потапа.

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