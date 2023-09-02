Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина , яка вже потрапляла під критику українців за надто відверті фото, знову збентежила українців недоречним, за словами критиків, чином. Справа в тому, що Мішина прийшла до сина на перше вересня в коротенькому топіку, навмисно роблячи акцент на своїй схудлій фігурі.

«Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи», - написала Мішина під фото.

У мережі почали міркувати про вбрання Ксенії Мішиної, думки розділилися:

«Невже мама з голим животом пішла на 1 вересня до школи?; А чому не голі? Це було круто! Такий розрив шаблонів, ух! Це як би я прийшла до вас на шановне свято у старому брудному одязі і це ви не розумієте, це сучасний та розрив шаблонів;

Так все своє непотребство виправдають люди, які не розуміють елементарних правил етикету та стилю та дрескоду свята; Читаю наших жінок... це якісь "динозаври совкові" 🤦‍♀️😁. Ксенія має смак і має гарну фігуру, то її паранжу одягнути?; Вбрання мало того, що не святкове, ще й не в тему, як для школи».

Раніше Мішина опублікувала на своїй сторінці кадри розкішного відпочинку в Ізраїлі, куди поїхала зі своїм сином.

Останні новини України:

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" оскандалився через мову, українці лютують: "Соромно...".

Як повідомляла Politeka, Здоров'я за гроші не купиш: Данилко, Астаф'єва, Каменських та інші зірки, які живуть з хворобами.

Також Politeka писала, що "Вилізає люта, мерзотна нечисть": Маша Єфросиніна новим постом зачепила Лесю Нікітюк.