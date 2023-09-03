Українська місцева влада та енергетичні компанії спільно розробили графіки планових відключень електроенергії. Наприклад, у Львівській області ці графіки запроваджуються з 1 жовтня. Тривалість таких відключень може сягати до двох годин поспіль та до чотирьох годин на добу.

Українська місцева влада, у співпраці з енергетичними компаніями, визначила графіки планових відключень електроенергії. Наприклад, у Львівській області ці заходи заплановані з 1 жовтня. Згідно з цими графіками, відключення можуть тривати до двох годин підряд та до чотирьох годин на добу.

Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної військової адміністрації, поділився відомостями про можливу шість черг відключення світла на Полтавщині. Зазначено, що це може бути пов'язано з можливим дефіцитом енергії, хоча точну інформацію про реальний дефіцит буде відомо лише під час опалювального сезону.

"Вінницяобленерго" також розробила графіки аварійних і планових відключень електроенергії для вжитку в разі дефіциту генерації та аварій в системі передачі. Щодо тривалості відключення, їх частота може змінюватися від 2 до 4 годин підряд, з подачею електроенергії протягом 4 до 2 годин відповідно.

З 1 жовтня, у Львові, заплановано впровадити графіки відключення світла.

Графіки відключення електроенергії розробили та інших регіонах. Вони містять шість черг і розробляються у разі дефіциту струму. Важливо відзначити, що розробка графіків відключень не означає обов'язкового їх використання. Вони застосовуються лише у випадку реального дефіциту електроенергії і не використовуються, якщо дефіцит відсутній.

Джерело: Обозреватель.

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