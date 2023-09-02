Заяву на отримання грошової допомоги можна подати українцям, які відповідають певним умовам.

Нова грощова допомога буде виплачена українцям, але потрібно відповідати певним критеріям. Зокремя, у 2023 році всі батьки новонароджених дітей, які перебувають в Польщі та відповідають встановленим умовам, матимуть можливість отримати грошову допомогу під назвою "Becikowe".

Ця грошова допомога надається при народженні дитини та передбачає виплату одноразової суми в розмірі 1000 злотих (8 958 гривень). "Becikowe" є частиною системи сімейної підтримки в Польщі, і ця грошова допомога перераховуються на банківський рахунок або доставляються поштовим переказом.

Отримати цю грошову допомогу можуть такі категорії осіб:

Громадяни Польщі, які мають статус постійного мешканця країни. Громадяни країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони, включаючи Швецію та Велику Британію. Особи, які мають громадянство інших країн, але отримали дозвіл на тимчасове проживання та роботу в Польщі.

Важливо зазначити, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, також мають право подати заяву на отримання грошової допомоги "Becikowe".

Заяву на отримання грошової домоги "Becikowe" може подати один із батьків дитини, юридичний опікун, якому суд делегував опіку, або фактичний опікун, який подав до суду заяву про усиновлення.

Джерело: news.finance.ua.

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