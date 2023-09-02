Актриса театру та кіно, телеведуча Ольга Сумська поділилася в Інстаграм зворушливими спогадами з минулого, а також розповіла, як проходили її шкільні роки. Свій пост Сумська супроводжувала пам'ятими та рідкісними кадрами, які не так часто показує у мережі.

«Згадую з теплотою школу номер 1 у Запоріжжі, 4 школу в Полтаві… Все таке рідне, близьке та далеке одночасно… Думаю про наших дітлахів, які роками навчаються онлайн, бо змушені берегтися через прокляті пандемії та цю страшну війну…

Кланяюся нашим вчителям, багато хто з них зараз захищає рідну країну… Уклін і шана, дорогі наші! Сил та Божого захисту у новому навчальному році» - написала Сумська під постом.

Українці висловили свою думку:

«Моя рідна школа №1 у Запоріжжі. Як давно та як добре було. Миру всім і добра; Дуже красива та стильна школярка! Особливо щасливими виглядали діти на 8 фото, як і сама вчителька ...; Ми тримаємось. Все буде Україна».

Раніше Ольга Сумська звернулася до українців із проханням підписати петицію, яку створили рідні загиблого Героя Мощенка Антона Леонідовича.

«…Прошу підписати петицію на присвоєння Героя України 20-річному хлопцеві, котрий у молодому віці віддав своє життя за наше майбутнє. Він намагався зробити все, щоб ми та наші діти жили у світі!», - звернулася Сумська до українців.

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Також повідомлялось, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.