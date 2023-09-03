Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Ткач, Юрій Крапов, а також учасниці "Жіночого кварталу" під час нового концерту "Єдиного Кварталу" виконали пісню про те, навіщо КМДА закупила барабани в укриття, але нарвалися на критику.

Зірки "Квартал 95" обіграли пісню "Makeba" французької співачки Jain, яка завірусилася цього літа. Вони заспівали текст про корупцію та скандальні державні закупівлі в Україні.

Деякі шанувальники "Квартал 95" у коментарях оцінили новий виступ Євгена Кошового, Юрія Ткача та інших, але на гумористів обрушився і шквал критики. При цьому зіркам "Квартал 95" пригадали і їх нагороди від президента, і дорікнули через зайву вагу:

"Ганьба, хлопці гинуть кожну хвилину, а вони танцюють. Чому наші діти повинні вмирати за цю бидлоту. На передову замінити наших хлопців";

"Як так можна??? Люди вмирають😢 а вам смішно 😢😢😢 ГАНЬБА😠";

"Це дно! Ви нівелюєте жертви наших військових своєю пісенькою";

"Розжерли харі і скачуть, не знаю, кому смішно, нехай сміється";

"Було б так смішно, якби не було печально😢".

Додамо, під час цього концерту "Квартал 95" Євген Кошовий видав цілий монолог про скандали з держзакупівлями. Артист заявив, що зайшов на сайт prozorro і прозрів, як сайт, створений, аби унеможливити корупцію в державних закупівлях, став "Інстаграмом для корупціонерів".

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Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.