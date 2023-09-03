На своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін вшанував пам'ять свого друга, відомого українького актора та волонтера Михайла Кабанова, який помер 1 вересня у віці 44 років.

"Пішов з життя мій близький друг, товариш, колега, однокурсник, харківський актор, волонтер, учасник гурту «Оркестр Че» - Михайло Кабанов. Ми були знайомі 26 років. Світла пам’ять про тебе, мій друже, буде завжди. Тепер ти — янгол, і я вірю, що ти, безумовно, у Царстві Небесному… Але ж я все одно дуже сумую…", — написав Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін і Михайло Кабанов разом навчалися в Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревськог, за спеціальністю «актор драматичного театру та кіно». Бабкін вирішив поділитися кумедним архівним фото з тих часів.

"Спогади. Справа наліво: Дмитро Петров, Михайло Кабанов і я. Наша дружня трійка театрального курсу. На якихось зйомках. Приблизно 2000-й. Харків. Світла пам’ять тобі, Мішаня😭", — додав Сергій Бабкін.

Відомий український пиьменник Сергій Жадан також дружив і співпрацював із Михайлом Кабановим. На своїй сторінці в Фейсбук він розмістив довгий пост, у якому розповів кілька цікавих історій про покійного товариша та паб "Стіна", співзановником і артдиректором якого той був.

Жадан також розповів, що навесні минулого року Кабанов перебрався з родиною до Полтави, волонтерив звідти, там вони з ним кілька разів бачилися.

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