Популярна українська співачка Настя Каменських , яка активно ділиться в Інстаграм особистими кадрами та знову говорить про особисте життя, знову привернула увагу фанатів. На цей раз Каменських розповіла детальніше про улюблене заняття.

«Йога вже кілька років для мене більша, ніж просто практика. Це спосіб поєднання тіла, розуму та душі для досягнення гармонії та збалансованості. Кожна вправа, кожне дихання – це можливість поглибити зв'язок зі своїм внутрішнім "я".

Йога допомагає розслабитися, зняти стрес, підвищити гнучкість тіла, але її справжня сила полягає у здатності розуміти наші думки та емоції, навчити нас прислухатися до себе та навколишнього світу» - заявила Каменських.

У мережі ж почали не тільки підтримувати Каменських, а й традиційно запитувати її про те, де знаходиться Потап, який раніше втік із країни:

«Так. Дуже дякую за таке повідомлення; Як правильно все описали; зараз вона стала моєю опорою, що тримає та надихає; А Потапа на фронт уже відправила? ; Після духовних практик та проблем із духовним світом потрібно займатися; Як Потапчик, мовчить? – пишуть під кадром Каменських.

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