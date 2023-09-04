Основними вимогами для отримання цієї грошової допомоги є кілька вимог.

Українці продовжують отримувати грошову допомогу під час воєнних подій. Зараз стало відомо, що в одній з областей з'явилася можливість отримати нову грошову допомогу.

На порталі zayava.info з'явилася інформація щодо можливості отримання грошової допомоги.

Організація "Карітас Івано-Франківськ" готова виплатити грошову допомогу для жителів певних областей. Організація відкрила реєстрацію для грошової допомоги в розмірі 6660 гривень для переселенців.

Основними вимогами для отримання грошової допомоги є проживання у Бурштинській та Рогатинській територіальних громадах Івано-Франківської області, офіційний статус внутрішньо переміщеної особи та належність до однієї або декількох соціально вразливих категорій населення.

Категорії вразливості включають в себе:

сім'ї з неповнолітніми дітьми,

сім'ї, де батько або мати має групу інвалідності (I або II), або є неповнолітня дитина з інвалідністю,

господарства, де головою є жінка (вдова, одинока мати, розлучена жінка з підтвердженим статусом),

родини, які були евакуйовані з територій, де відбуваються бойові дії

члени яких не отримували фінансову допомогу від організацій протягом останніх 3 місяців та доходи родини, включаючи доплати для переселенців, не перевищують 5 400 гривень на одного члена сім'ї щомісяця.

Для того щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно заповнити спеціальну заяву та надати відповідні документи, перелік яких можна знайти на сайті zayava.info.

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