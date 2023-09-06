Близько 180 000 українців більше не отримуватимуть грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб, оскільки кошти для них нараховувалися помилково. Проте є інші люди, яким повернуть постійну грошову допомогу.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Ірина Верещук, повідомила про повернення грошової допомоги під час телемарафону.

Вона зазначила, що під час перевірки правомірності отримання грошової допомоги було виявлено помилки.

Під час верифікації було виявлено 10 000 осіб, які числилися в реєстрах РАГСу як померлі, але 10% з них насправді живі. Також були випадки, коли грошова допомога помилково нараховувалася одній сім'ї - і батькові, і матері за тих самих дітей. За словами Верещук, грошову допомогу вже повернули людям, яких помилково внесли до реєстру померлих.

Також грошова допомога була повернута 0,3% українцям, які виїхали за кордон, а потім повернулися до України, але їх не було у системі.

При цьому варто уточнити, що право на грошову допомогу втрачають люди, які не є внутрішньо переміщеними особами - вони повернулися до своїх будинків, проживають у своїх постійних місцях проживання або за кордоном, а також ті, хто в період з липня до 1 вересня придбавав у власність цінне майно, таке як автомобіль, будинок або квартиру.

Джерело: РБК Україна.

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