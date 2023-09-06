Раніше Андре Тан вже розповів про п'ять головних трендів верхнього одягу на осінь 2023. Цього разу на своїй сторінці в Instagram дизайнер вирішив поділитися наочними прикладами стильних осінніх образів для жінок (щоб подивитися фотодобірку, проскрольте вниз).

Андре Тан дав українкам декілька корисних порад, як скласти вдалий осінній лук. По-перше, варто починати складати образ із базового елементу.

"Почніть з основи, такої як джинси, брюки або однотонна сукня. Якісна база - це вже половина стильного образа, пам’ятайте про це 😉", — наголосив Андре Тан.

По-друге, Андре Тан радить не боятися текстур та різних матеріалів. Можна обирати шкіру, замшу, шерсть, бавовну та поєднувати. Крім того, не варто забувати про аксесуари.

"Аксесуари допомогають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси. Експериментуйте!", — наголосив Андре Тан.

Також дизайнер нагадав про важливість підбору доречного взуття. Цієї осені є багато стильних варіантів: чоботи на низькому підборі, козаки, лофери або зручні кросівки.

Що стосується верхнього одягу, то Андре Тан радив українкам звернути увагу на шкіряні куртки в вінтажному стилі, на шкіряні тренчі та на джинсові куртки. На більш холодні осінні дні ідеальним варіантом стануть довгі оверзайзні пуховики.

Останні новини України:

Нагадаємо, Андрій Тан показав українкам, як стильно носити білу сорочку.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону зненацька висловився про українців.