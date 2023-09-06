Цього разу на своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук вшанував пам'ять видатного українського вченого, релігієзнавця Ігоря Козловського, який помер у ніч на 6 вересня.

"Не стало Ігоря Козловського. Інтелектуал, вчений, інтелігент, який з гідністю пройшов страшні роки російського полону. Ні звірячі тортури, ні моральний тиск, ні спроби приниження не послабили його дух, а лише загартували. Справжній моральний авторитет. Вічна Пам’ять Вам 🕯️", — написав Святослав Вакарчук.

Ігор Козловський народився в Макіївці. Вчений навчався та викладав у закладах вищої освіти Донецька. У січні 2016 року за свою проукраїнську позицію Козловський потрапив у полон бойовиків так званої "ДНР", де піддавався катуванням. Тільки в грудні 2017 року, після 700 днів у полоні, його вдалося звільнити за обміном.

Ігор Козловський був відомим у світі фахівцем із релігієзнавства, написав понад 50 наукових книг і більше 200 статей. Після полону він продовжив наукову діяльність, багато розповідаючи українській і світовій спільноті про загрозу російського режиму.

Причина смерті Ігора Козловського — серцевий напад. Вченому було 69 років.

Українці в коментарях під постом Святослава Вакарчука також висловлюють співчуття:

"Не витримало серце Людини. Велика втрата для українського суспільства 💔";

"Світла памʼять, дуже світла людина😢";

"Світла пам'ять справжньому патріоту України".

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