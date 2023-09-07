Існує три умови, за яких військовослужбовцям нараховують грошову допомогу.

Грошова допомога продовжує надаватись українцям. Зокрема військовослужбовці в Україні мають право на оздоровчу відпустку, а також можуть отримати одноразову грошову допомогу. Стало відомо, хто саме з військових може розраховувати на грошову допомогу.

Так, грошову допомогу вони можуть отримати, якщо стали інвалідами через травму, захворювання чи поранення, отримані під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби або проходження військової служби.

Існують три умови, за яких військовослужбовцям нараховують грошову допомогу:

Якщо травма, захворювання чи поранення стали наслідкоми захисту Батьківщини та спричинили втрату працездатності чи встановлення інвалідності, вони мають право на одноразову грошову допомогу. Якщо травма, захворювання чи поранення стали наслідкоми виконання обов'язків військової служби або проходження військової служби і призвели до інвалідності, військовослужбовці також мають право на цю допомогу. Якщо травма, захворювання чи поранення відбулися під час виконання обов'язків військової служби і призвели до часткової втрати працездатності без установлення групи інвалідності, військовослужбовці також мають право на цю допомогу. При цьому ступінь втрати працездатності у відсотках повинен бути встановлений не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби.

Проте, не передбачена грошова допомога за травму, захворювання чи поранення, які призвели до часткової втрати працездатності без установлення групи інвалідності, і які були пов'язані з проходженням військової служби.

Джерело: Довідник військовослужбовця після поранення.

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