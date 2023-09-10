Україна вступає в опалювальний сезон із збереженими потужностями, як минулого року – але відключень світла не уникнути.

Українська місцева влада і енергетичні компанії вже розробили плани щодо можливих відключень електроенергії, які планують впровадити починаючи з 1 жовтня. Проте реальність включення цих планів в життя буде залежати від подальших агресивних дій рф, які можуть спричинити проблеми у генерації та розподілі електроенергії.

Експерти вважають, що уникнути відключень в умовах великого пікового споживання взимку буде надзвичайно важко.

Загалом, існує велика ймовірність відключень, оскільки ситуація дійсно складна. Однак, в найкращому випадку, ці відключення можуть відбуватися під час періодів пікового споживання електроенергії і не зачіпатимуть всіх споживачів.

За словами експертів, Україна вступає в опалювальний сезон зі збереженими потужностями, як минулого року. Велика частина відключень залежить від можливостей рф атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом зими.

Потрібно враховувати, що імпортна електроенергія для України дуже дорога, і тарифи не покривають її вартість. Тому частину дефіциту можна буде компенсувати імпортом, а іншу частину - відключенням. З огляду на відсутність електроенергії від Запорізької АЕС, існує ризик значного дефіциту.

Існує також песимістичний сценарій, де продовжені атаки рф на енергетичну інфраструктуру можуть призвести до ще серйозніших проблем, існуючі резерви потужності будуть недостатніми для швидкого відновлення після атак.

Більшість регіонів вже розробили графіки можливих відключень. Хоча їх впровадження не є обов'язковим, загальна уява про можливу тривалість відключень вже є. Наприклад, у Львівській області запроваджують графіки відключень з 1 жовтня (вони використовуватимуться за рішенням "Укренерго" та у разі необхідності скорочення споживання). Тривалість відключень може сягати до двох годин безперервно і до чотирьох годин на добу.

У Полтавській області також розробили плани для шести черг відключень. Також графіки аварійних та планових відключень вже розробили у "Вінницяобленерго". Програму знеструмлення споживачів у цій області називають "справедливою та недискримінаційною".

Джерело: Обозреватель.

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