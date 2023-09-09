Необхідно пам'ятати, що заповнення анкети чи подання заявки ще гарантує отримання грошової допомоги.

Благодійна організація Caritas Ukraine розпочала прийом заявок на отримання грошової допомоги для осіб, які постраждали від війни в Україні. Проект грошової допомоги реалізується за підтримки Caritas Österreich та NACHBAR IN NOT (NiN).

Грошова допомога надається у розмірі 6660 гривень на одного члена сім'ї, але не більше 4 грантів на одну сім'ю.

Отримати грошову допомогу можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій, які мають I або II групу інвалідності та відповідають наступним критеріям уразливості:

Ніхто з членів сім'ї не отримував благодійну грошову допомогу протягом останніх 3 місяців.

У сім'ї є неповнолітні діти віком до 18 років.

Сім'я евакуйована з територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, або з територій, де тривають активні бойові дії.

Жінка є главою сім'ї.

У складі сім'ї є особа з інвалідністю I або II групи, неповнолітня дитина (віком до 18 років) із інвалідністю або особа з серйозними фізичними або психічними обмеженнями.

Сімейний дохід, включаючи виплати для переселенців (із статусом учасника бойових дій), не перевищує 5860 гривень на місяць на одного члена сім'ї.

Існують важкі побутові умови.

Програма грошової допомоги реалізується в місті Одеса. Для реєстрації у програмі з грошової допомоги, звертайтеся за телефоном: +38 (095) 295 33 31.

Необхідно пам'ятати, що заповнення анкети або подача заявки ще не гарантує отримання грошової допомоги. Проект також реалізується в інших 7 локаціях, включаючи Полтаву, Івано-Франківськ, Нововолинськ, Жовкву, Коломию, Стрий та Тернопіль.

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