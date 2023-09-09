Благодійна організація Caritas Ukraine розпочала прийом заявок на отримання грошової допомоги для осіб, які постраждали від війни в Україні. Проект грошової допомоги реалізується за підтримки Caritas Österreich та NACHBAR IN NOT (NiN).
Грошова допомога надається у розмірі 6660 гривень на одного члена сім'ї, але не більше 4 грантів на одну сім'ю.
Отримати грошову допомогу можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій, які мають I або II групу інвалідності та відповідають наступним критеріям уразливості:
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Ніхто з членів сім'ї не отримував благодійну грошову допомогу протягом останніх 3 місяців.
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У сім'ї є неповнолітні діти віком до 18 років.
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Сім'я евакуйована з територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, або з територій, де тривають активні бойові дії.
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Жінка є главою сім'ї.
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У складі сім'ї є особа з інвалідністю I або II групи, неповнолітня дитина (віком до 18 років) із інвалідністю або особа з серйозними фізичними або психічними обмеженнями.
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Сімейний дохід, включаючи виплати для переселенців (із статусом учасника бойових дій), не перевищує 5860 гривень на місяць на одного члена сім'ї.
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Існують важкі побутові умови.
Програма грошової допомоги реалізується в місті Одеса. Для реєстрації у програмі з грошової допомоги, звертайтеся за телефоном: +38 (095) 295 33 31.
Необхідно пам'ятати, що заповнення анкети або подача заявки ще не гарантує отримання грошової допомоги. Проект також реалізується в інших 7 локаціях, включаючи Полтаву, Івано-Франківськ, Нововолинськ, Жовкву, Коломию, Стрий та Тернопіль.
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