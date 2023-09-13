Доброволець ЗСУ розповів, що хлопцям в окопах потрібен відпочинок, їх має хтось підміняти, і це мають бути підготовлені люди.

В Україні потрібно наводити лад з мобілізацією, люди мають бути підготовлені до несення служби в найгарячіших точках. Ті, хто служать із самого початку повномасштабної війни у важких умовах потребують відпочинку та підміни, і хтось має бути готовим їх підміняти.

Про це в ефірі телеканалу "Ми - Україна" розповів доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, людей, які добровільно пішли на війну, стає дедалі менше, хтось гине, хтось отримує поранення, на фронті є ротації. І військо постійно вимагає нових підготовлених людей.

"Так, наприклад, є хлопці, які майже з початку війни саме в окопах. Їх відпочинок – це чотири дні в окопах, чотири дні під обстрілами, без світла, без усього, на другій лінії. Ось так вони живуть. Вони теж виснажуються, їх теж треба міняти. Скажіть, їм ми повинні дати відпочити, хоча б трохи, кимось їх замінити? Щоб не хлопці зовсім із громадянського життя прийшли, які не знають, ні як стріляти, ні як виживати, ні як копати, ні як готувати. Тобто треба проходити якусь підготовку на якихось полігонах і бути готовим нас замінити", - каже Кирило Сазонов.

Він також зазначив, як би цинічно це не звучало, але люди гинуть і хтось повинен їх замінювати.

"Нас іноді вбивають, нас стає менше. Хто прийде на наше місце? Хтось знову без підготовки? Ні, хлопці, тренуйтеся. Тренуйтеся і будьте готові. Давайте один одного підміняти, бо це наша країна, і ми тут усе плануємо жити далі. Тому давайте якось разом її захищати, це справедливо", - підсумував доброволець ЗСУ.

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