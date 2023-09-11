Українці, які ще не отримали грошових виплат до Дня Незалежності України, ще мають таку можливість.

21 липня 2023 року Кабмін ухвалив постанову про нарахування грошової допомоги до Дня Незалежності України. Стало відомо, що передбачає грошова виплата до Дня Незалежності та хто саме з українців може її отримати. А також, що робити, якщо виплати ще не нарахували.

Про це повідомило Міністрество у справах ветеранів.

Згідно з цим рішенням, До Дня Незалежності України держава виділить одноразову грошову допомогу для ветеранів війни, осіб, постраждалих від нацистських переслідувань, і громадян, які здобули визнання за особливі заслуги перед Батьківщиною під час захисту країни.

Розмір грошової допомоги буде коливатися від 450 гривень до 3 100 гривень і буде визначатися окремо для кожної зазначеної категорії осіб.

Наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані інвалідами внаслідок загального захворювання або трудового каліцтва або з інших причин можуть отримати таку грошову допомогу:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Грошова допомога призначається також учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також діти, які народилися в цих місцях: 1 000 гривень.

Грошову допомогу призначають також особам, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною: 3 100 гривень.

Крім цього, грошову допомогу можуть отримати члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України – 1 000 грн.

У разі не отримання грошової виплати до Дня Незалежності України до 1 жовтня, за її отриманням ви можете звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг до 1 листопада поточного року.

Отже, якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться будь ласка до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП.

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