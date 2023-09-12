Деякі українці, які опинилися у скрутній ситуації через воєнні події, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців. Цю грошову допомогу буде надавати благодійний фонд "Право на захист", який співпрацює з Агентством ООН у справах біженців.

Отримати таку грошову допомогу можуть громадяни, які проживають на території Сумської області, яка постійно або тимчасово піддається обстрілам з боку росії. Однак, важливо враховувати, що ця грошова допомога доступна лише тим особам, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу та мають дохід на одного члена сім'ї, який не перевищує 5400 гривень.

Крім того, отримувачі цієї грошової допомоги повинні відповідати одній з трьох категорій населення:

Переселенці, які прибули в область після 24 лютого 2022 року. Особи, які не пересувалися з моменту 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій, наприклад, мають пошкоджене житло або здоров'я. Люди, які були змушені залишити свої домівки через військові дії, але потім повернулися до свого постійного місця проживання.

Попереднє звернення за грошовою допомогою можливе лише після трьох місяців від попереднього отримання, навіть якщо особа отримувала грошову допомогу від міжнародних організацій. Умови також можуть варіюватися для переселенців і тих, хто постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Джерело: РБК України.

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