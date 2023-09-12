В українській столиці вводяться нові обмеження, до яких треба готуватися вже сьогодні.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, було прийнято рішення - з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

«Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва», - попередили в КМВА.





Причина такого рішення – дороги столиці перевантажені в години пік, тож юдям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення.

В КМВА закликали перевізників із розумінням поставитися до обмежень.

«Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення», - зазначили в КМВА.