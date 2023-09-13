Українським батькам першокласників нададуть грошову допомогу. Для отримання грошовоъ допомоги заявку можна подати до 30 вересня 2023 року. За інформацією пресслужби Вінницької міської ради, першокласникам в Україні виплатять 5 тисяч гривень грошової допомоги.
Ця грошова допомога призначена для дітей загиблих захисників, які цього року вступили до першого класу.
Зазначена сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень і може отримати член Вінницької громади або вимушений переселенець, який втратив одного із членів своєї родини у війні проти росії. Подати заяву для отримання грошової допомоги можуть сім'ї, які зареєстровані в Департаменті соціальної політики та мешкають на території міста Вінниця.
Щоб отримати грошову допомогу, батьки (мати, батько або опікун) повинні подати наступні документи у відділ соціального захисту населення згідно зі своїм місцем реєстрації:
- Заява на ім'я міського голови.
- Копія документа, який підтверджує особу (паспорт або ID-картка), а також довідки про реєстрацію місця проживання.
- Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або довідки про відмову від неї.
- Копія документа, що підтверджує стосунки між дитиною та подавцем заяви (свідоцтво про народження, усиновлення або інший відповідний документ).
- Копія довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей).
- Копія довідки про користування пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту" для дитини (дітей).
- Довідка від навчального закладу про вступ дитини до першого класу.
- Довідка про відкриття банківського рахунку заявника.
Прийом документів на грошову допомогу проводиться до 30 вересня у відділах соціального захисту населення за наступними адресами у Вінниці:
-
Вулиця Замостенська, 7, управління соцзахисту населення (Лівобережний район).
-
Проспект Космонавтів, 30, управління соцзахисту населення (Правобережний район).
Останні новини України:
Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.
Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.
Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.