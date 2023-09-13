Щоб отримати грошову допомогу, батьки (мати, батько чи опікун) повинні заповнити заяву та подати деякі документи.

Українським батькам першокласників нададуть грошову допомогу. Для отримання грошовоъ допомоги заявку можна подати до 30 вересня 2023 року. За інформацією пресслужби Вінницької міської ради, першокласникам в Україні виплатять 5 тисяч гривень грошової допомоги.

Ця грошова допомога призначена для дітей загиблих захисників, які цього року вступили до першого класу.

Зазначена сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень і може отримати член Вінницької громади або вимушений переселенець, який втратив одного із членів своєї родини у війні проти росії. Подати заяву для отримання грошової допомоги можуть сім'ї, які зареєстровані в Департаменті соціальної політики та мешкають на території міста Вінниця.

Щоб отримати грошову допомогу, батьки (мати, батько або опікун) повинні подати наступні документи у відділ соціального захисту населення згідно зі своїм місцем реєстрації:

Заява на ім'я міського голови. Копія документа, який підтверджує особу (паспорт або ID-картка), а також довідки про реєстрацію місця проживання. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або довідки про відмову від неї. Копія документа, що підтверджує стосунки між дитиною та подавцем заяви (свідоцтво про народження, усиновлення або інший відповідний документ). Копія довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей). Копія довідки про користування пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту" для дитини (дітей). Довідка від навчального закладу про вступ дитини до першого класу. Довідка про відкриття банківського рахунку заявника.

Прийом документів на грошову допомогу проводиться до 30 вересня у відділах соціального захисту населення за наступними адресами у Вінниці:

Вулиця Замостенська, 7, управління соцзахисту населення (Лівобережний район).

Проспект Космонавтів, 30, управління соцзахисту населення (Правобережний район).

Останні новини України:

Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.

Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.

Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.