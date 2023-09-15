Про це, як пише Politeka.net, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, Шуфрича було затримано у нього вдома у селі Козин Київської області

«Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада», - стверджує Бутусов.

Журналіст також нагадав, що Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховноі Ради.

«Якісь він невеселий. Що ся стало?»,

«Та невже?»,

«Нарешті»,

«Якщо це не показові виступи я задоволена. Але як кажуть "час покаже"», - пишуть користувачі соцмереж.

Також українців приголомшили хороми, в яких мешкає Нестор Шуфрич:

"Непоганий будиночок! Підлягає конфіскації! Вже бачу як в ньому, і на території ділянки проходять реабілітацію наші бійці".

Зазначимо, народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич володіє тисячами квадратних метрів нерухомості та гектарами землі по Україні, більшість стану оформлена на підставних осіб.

Про це повідомлялося в розслідуванні проекту BIHUS Info.

У родини Шуфрича, як з'ясували розслідувачі, є 4 маєтки у Кончі-Заспі. Будинки займають площу понад 2 тис. кв. метрів, а землі – понад 1 гектар. Загальна вартість майна – чверть мільйона гривень лише у Козині, підрахували журналісти.

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