Громадяни України, які опинилися у важкій ситуації через військові події, матимуть можливість отримати грошову допомогу в розмірі 2220 гривень на одну особу, яку будуть виплачувати протягом трьох місяців.
Цю грошову допомогу надає благодійний фонд "Право на захист", який співпрацює з Агентством ООН у справах біженців для реєстрації на отримання цієї фінансової підтримки.
Отже, грошова допомога буде доступна для громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Сумської області, яка постійно піддається обстрілам з боку росії.
Однак для отримання цієї грошової допомоги існують певні вимоги. Заявники, які мають право на одну допомогу на одну особу, повинні мати дохід не більше 5400 гривень і раніше не отримували грошової підтримки.
Крім того, ці люди, які бажають отримати грошову допомогу, повинні відповідати одній з трьох категорій населення:
- Переселенці, які прибули в область після 24 лютого 2022 року.
- Особи, які не залишали свої місця проживання після 24 лютого 2022 року, але зазнали втрат через військові дії, такі як руйнування житла або майна, серйозні травми, втрата близьких.
- Люди, які через воєнні події були змушені тимчасово залишити свої будинки, але повернулися на постійне місце проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.
Додаткові умови для отримання грошової допомоги включають:
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Сім'я, яка має лише одного з батьків (батька або матір) з однією або кількома дітьми віком до 18 років або літніми особами (55 років і старше).
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Сім'я, яку очолює одна одинока особа або кілька одинока осіб похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років.
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Сім'ї, в яких є особи з особливими потребами, такі як інвалідність або хронічні захворювання (список не є вичерпним).
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Прийомні сім'ї, які опікувалися дітьми без батьків або дітьми, відокремленими від батьків (необхідно підтвердити це документально).
Джерело: НаПенсії.
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