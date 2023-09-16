Громадяни України, які опинилися у важкій ситуації через військові події, матимуть можливість отримати грошову допомогу в розмірі 2220 гривень на одну особу, яку будуть виплачувати протягом трьох місяців.

Цю грошову допомогу надає благодійний фонд "Право на захист", який співпрацює з Агентством ООН у справах біженців для реєстрації на отримання цієї фінансової підтримки.

Отже, грошова допомога буде доступна для громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Сумської області, яка постійно піддається обстрілам з боку росії.

Однак для отримання цієї грошової допомоги існують певні вимоги. Заявники, які мають право на одну допомогу на одну особу, повинні мати дохід не більше 5400 гривень і раніше не отримували грошової підтримки.

Крім того, ці люди, які бажають отримати грошову допомогу, повинні відповідати одній з трьох категорій населення:

Переселенці, які прибули в область після 24 лютого 2022 року. Особи, які не залишали свої місця проживання після 24 лютого 2022 року, але зазнали втрат через військові дії, такі як руйнування житла або майна, серйозні травми, втрата близьких. Люди, які через воєнні події були змушені тимчасово залишити свої будинки, але повернулися на постійне місце проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.

Додаткові умови для отримання грошової допомоги включають:

Сім'я, яка має лише одного з батьків (батька або матір) з однією або кількома дітьми віком до 18 років або літніми особами (55 років і старше).

Сім'я, яку очолює одна одинока особа або кілька одинока осіб похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років.

Сім'ї, в яких є особи з особливими потребами, такі як інвалідність або хронічні захворювання (список не є вичерпним).

Прийомні сім'ї, які опікувалися дітьми без батьків або дітьми, відокремленими від батьків (необхідно підтвердити це документально).

Джерело: НаПенсії.

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