Для отримання цієї грошовох допомоги потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг.

В Україні військові ветерани, члени сімей загиблих військових, і ветерани війни, які набули цей статус до 24 серпня, мають можливість отримати грошову допомогу у разі, якщо вони не отримають виплату до Дня Незалежності України. Програма, яка надає можливість отримати грошову допомогу, діє до 1 жовтня.

Про надання грошовоъ допомоги було повідомлено у заяві Міністерства у справах ветеранів.

Для отримання цієї грошовох допомоги потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 листопада.

Міністерство також наголосило, що особи, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, можуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Отримати грошову допомогу можна, звернувшись особисто до територіальних органів Пенсійного фонду України, де вони зареєстровані, або до ЦНАП, надавши необхідну інформацію про своє місце проживання та банківський рахунок.

Отже, якщо вам до 24 серпня було встановлено статус та видано відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разової грошової виплати до Дня Незалежності, потрібно звернутися до 1 листопада до органів Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг, пояснили в Мінветеранів.

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