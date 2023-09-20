Грошова допомога продовжує надходити частині українців. Наприклад, деякі пенсіонери, які отримують невеликі пенсії, тепер можуть отримувати додаткову грошову допомогу від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН, яку буде виплачувати "ПриватБанк".

"ПриватБанк" у співпраці з Пенсійним фондом України розпочав виплату цієї додаткової грошової допомоги, яка спрямована на соціальну підтримку окремих категорій населення.

Пенсіонери, які мешкають на територіях, що перебувають під активними бойовими діями або прилеглими до них, можуть отримати грошову допомогу, яку виплатять у "ПриватБанк". Є дві умови для отримання грошовоъ допомоги, яка буде нарахована "ПриватБанк": розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати 3000 гривень і вони не мають отримувати іншу грошову допомогу починаючи з 1 березня 2023 року.

Розмір грошової допомоги залежить від розміру пенсії. Наприклад, особи, які отримують 2100 гривень, отримають 900 гривень доплати, а ті, хто отримує 2700 гривень, отримають 300 гривень допомоги.

Виплати проводяться на картки "ПриватБанк" без будь-яких комісій для одержувачів за рахунок коштів ВПП ООН. Пенсіонери отримають ці виплати автоматично на свою пенсійну картку.

Немає потреби звертатися до ВПП ООН для подачі заявки на отримання цієї грошовоъ допомоги. Період виплат на картки "ПриватБанк" триватиме щонайменше чотири місяці.

Джерело: НаПенсії.

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