Зірка проєкту "Мастер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом доступної закуски яка смакуватиме і теплою, і холодною.

Переможець шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні та хрусткі грінки з часником, які стануть чудовим доповненням до борщу або ж самостійною закускою.

Для цього рецепту "Мастер Шеф" Клопотенко бере такі інгредієнти:

1 хлібина чорного хлібу (400 г)

3 зубчики часнику

5 гілочок чебрецю (чи 1/3 ч. л. сушеного)

100 г сала

"Мастер Шеф" Євген Клопотенко радить використовувати бородинський хліб, але з будь-яким іншим чорним також буде дуже смачно. Зручніше брати одразу нарізний.

Сало нарізаємо невеличкими кубиками, викладаємо на суху пательню та підсмажуємо на середньому вогні до золотавого відтінку, періодично помішуючи.

Зубчики часнику "Мастер Шеф" Євген Клопотенко чавить лезом ножа і також відправляє на пательню до сала.

"Обірвіть з 5 гілочок чебрецю листя та теж перекладіть в сковорідку. Продовжуйте готувати та насичувати сало смаками та ароматами спецій", — пояснює "Мастер Шеф" Клопотенко.

Хліб нарізаємо спочатку поперечними шматками завтовшки 1 см, а потім брусочками шириною 1 см. Відправляємо шматочки хліба на пательню до сала, яке увібрало в себе аромати часнику та чебрецю, та обсмажуємо на середньому вогні з усіх боків до утворення хрумкої скоринки.

Подавати часникові грінки можна як теплими, так і холодними — бужде однаково смачно.

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