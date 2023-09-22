Буде відновлена важлива грошова допомога. Власники зруйнованого житла, які нікуди не виїжджали з України незабаром можуть очікувати на відновлення грошової допомоги в рамках програми для ВПО (внутрішньо переміщені особи). Рішення про відновлення грошової допомоги було прийнято на нараді міністрів.

Раніше грошову допомогу ВПО призупинили для власників зруйнованого житла, які залишилися на своїх місцях, через процедуру верифікації виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Також планується відновити виплати грошової допомоги ВПО особам, які в реєстрах РАЦСів були внесені як померлі, хоча насправді не померли, і тим, хто повернувся з-за кордону, але ці дані не були зафіксовані.

Слід також зазначити, що терміни виплат грошової допомоги ВПО були автоматично продовжені до 31 січня 2024 року, але після цього терміну виплати будуть переглянуті.

Грошова допомога продовжується для всіх ВПО, які залишаються в Україні та є внутрішньо переміщеними особами.

Розміри грошової допомоги становлять 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для інших осіб. Громадяни не повинні здійснювати жодних додаткових дій для продовження виплат, це буде зроблено автоматично. Виплати відбуватимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Джерело: NewVoice.

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