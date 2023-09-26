Надвичайна ситуація сталася на газопроводі високого тиску, в МВС зробили термінове повідомлення.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, вибух газопроводу високого тиску стався в Лубенському районі Полтавщини.

За офіційними даними, вибух стався внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм).

Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки.

«Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає», - запевнили в МВС.

Також правоохоронці зазначили, що горіння газу не спостерігається.

Без газопостачання залишились деякі домівки, але наразі їх точна кількість уточнюється. Також невідомо, коли доставка газу в ці домівки відновиться.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують гасіння сухої трави.

Нагадаємо, вибух на газопроводі стався вдень 25 вересня. В Мережі з’явилися кадри НП, на яких можна побачити стовп полум’я і диму.

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