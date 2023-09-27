Для подання заявки на отримання грошової допомоги вам потрібно заповнити та надіслати онлайн реєстраційну форму.

В Україні розпочинається нова програма фінансової підтримки для дітей - їм буде виплачена грошова допомога. Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка України" відкриває можливість подати заявки на отримання грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень. Дізнайтеся, де та як можна подати заявку на цю грошову допомогу.

Грошова допомога надається сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок війни на території України або за її межами. Одноразова грошова допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується на кожну дитину, яка отримала травми внаслідок військових подій.

Отримати цю грошову допомогу можуть родини, в яких діти постраждали внаслідок воєнних подій.

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги, вам потрібно заповнити та надіслати онлайн реєстраційну форму за наступним посиланням.

У заявці на отримання грошової допомоги вкажіть такі дані:

ПІБ дитини. Дата народження. Повна адреса місця проживання дитини до виникнення події. Адреса фактичного проживання дитини на сьогодні. Дата події (поранення дитини). Інформація про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень. Вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій. Потреби дитини/родини, крім грошової допомоги.

Щоб отримати грошову допомогу бов'язково додайте документи, які підтверджують факт поранення дитини.

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