В Україні розпочинається нова програма фінансової підтримки для дітей - їм буде виплачена грошова допомога. Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка України" відкриває можливість подати заявки на отримання грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень. Дізнайтеся, де та як можна подати заявку на цю грошову допомогу.
Грошова допомога надається сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок війни на території України або за її межами. Одноразова грошова допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується на кожну дитину, яка отримала травми внаслідок військових подій.
Отримати цю грошову допомогу можуть родини, в яких діти постраждали внаслідок воєнних подій.
Для подачі заявки на отримання грошової допомоги, вам потрібно заповнити та надіслати онлайн реєстраційну форму за наступним посиланням.
У заявці на отримання грошової допомоги вкажіть такі дані:
- ПІБ дитини.
- Дата народження.
- Повна адреса місця проживання дитини до виникнення події.
- Адреса фактичного проживання дитини на сьогодні.
- Дата події (поранення дитини).
- Інформація про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень.
- Вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій.
- Потреби дитини/родини, крім грошової допомоги.
Щоб отримати грошову допомогу бов'язково додайте документи, які підтверджують факт поранення дитини.
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