Грошова допомога буде виплачена не всім, а тим, хто відповідає певним критеріям.

До Дня Захисників та Захисниць України, Київ планує виділити майже 35 мільйонів гривень для адресної одноразової грошової допомоги. Грошову допомогу отримають близько 36 тисяч киян. Інформацію про це оприлюднив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що грошова допомога буде виплачена не всім киянам, а тим, хто відповідає певним критеріям. Зокрема, отримають грошову допомогу такі категорії мешканців столиці:

Члени сімей військовослужбовців, які брали участь у захисті територіальної цілісності України та брали участь у Антитерористичній операції/Операції об'єднаних сил (АТО/ООС) і загинули або пропали безвісти. Кияни, які отримали інвалідність I, II або III групи внаслідок війни. Учасники Революції гідності. Члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

Сума одноразової грошової допомоги коливається від 900 до 1500 гривень на кожного визнаного правом на цю підтримку громадянина.

Також слід зазначити, що Кабінет міністрів України розглядає план змін в системі надбавок за стаж роботи для працівників Збройних сил України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. В цілому, розмір надбавок буде збільшений для підтримки цих категорій працівників.

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