Обов’язкова евакуація населення Донеччини продовжується, пише Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

Зазначається, що у рамках обов’язкової евакуації населення Донецької області з серпня 2022 року до безпечних регіонів вже перемістилися більш ніж 91 тисяча громадян.

Серед них – понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних.

Також підкреслюється, що зараз обов’язкова евакуація із Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів по парних числах.

«Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисяч гривень – для дорослих», - повідомили в МінРеінтеграції.

Також уточнюється, що після евакуації внутрішніх переселенців на Житомирщині розміщують у безкоштовних прихистках.

«Їм надають гуманітарну і психологічну допомогу, а також супровід при оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО», - зазначили в МінРеінтеграції.

Обов’язкова евакуація населення здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Крім того, про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції, а також через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber.

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