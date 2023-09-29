Стало відомо про відновлення важливої грошової допомоги. Так, благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» відновив реєстрацію заявок на грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Однією з ключових умов затвердження виплат є переїзд до Запорізької області із зони активних бойових дій.

Подробиці про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

Грошову допомогу надаватимуть завдяки підтримці Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Swiss Solidarity та Caritas Switzerland в рамках проєкту "Грошова допомога та стійкість для України". Загальна сума грошової допомоги для родин може сягати до 53 280 гривень. Це означає, що у сім'ї можуть отримати грошову допомогу максимум чотири особи, кожна з яких отримуватиме по 2 220 гривень протягом 6 місяців.

Також у рамках цієї програми отримувачі можуть звернутися за психологічною підтримкою та послугами кейс-менеджера у разі потреби.

Проте для успішного отримання грошової допомоги потрібно відповідати трьом основним критеріям. Перший з них - належати до одній чи кільком категоріям вразливості:

Вагітність.

Мати дітей віком до 3 років.

Багатодітна родина (три чи більше дітей віком до 18 років).

Член сім'ї з обмеженими можливостями.

Самотня особа похилого віку (від 55 років) або сім'я, яка складається з літніх людей без підтримки родичів.

Особа із серйозним захворюванням.

Самотня мати/батько чи опікуни неповнолітніх дітей.

Другий критерій - втрата джерела постійного доходу або низький середній місячний дохід на кожну особу (до 5 865 гривень). Третій критерій - сім'я повинна бути у важкому фінансовому становищі.

Також потенційні отримувачі грошової допомоги мають проживати в певних територіальних громадах Запорізької області: Вільнянській, Матвіївській, Петро-Михайлівській, Широківській, Михайло-Лукашівській, Новомиколаївській.

Для реєстрації заявки необхідно відвідати офіс за адресою вул. Семафорна, буд. 8 в Запоріжжі. Приймання заявок проводиться щодня з 10:00 до 16:00 у порядку живої черги.

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