Стало відомо про відновлення важливої грошової допомоги. Так, благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» відновив реєстрацію заявок на грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Однією з ключових умов затвердження виплат є переїзд до Запорізької області із зони активних бойових дій.
Подробиці про це повідомили на Facebook-сторінці організації.
Грошову допомогу надаватимуть завдяки підтримці Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Swiss Solidarity та Caritas Switzerland в рамках проєкту "Грошова допомога та стійкість для України". Загальна сума грошової допомоги для родин може сягати до 53 280 гривень. Це означає, що у сім'ї можуть отримати грошову допомогу максимум чотири особи, кожна з яких отримуватиме по 2 220 гривень протягом 6 місяців.
Також у рамках цієї програми отримувачі можуть звернутися за психологічною підтримкою та послугами кейс-менеджера у разі потреби.
Проте для успішного отримання грошової допомоги потрібно відповідати трьом основним критеріям. Перший з них - належати до одній чи кільком категоріям вразливості:
- Вагітність.
- Мати дітей віком до 3 років.
- Багатодітна родина (три чи більше дітей віком до 18 років).
- Член сім'ї з обмеженими можливостями.
- Самотня особа похилого віку (від 55 років) або сім'я, яка складається з літніх людей без підтримки родичів.
- Особа із серйозним захворюванням.
- Самотня мати/батько чи опікуни неповнолітніх дітей.
Другий критерій - втрата джерела постійного доходу або низький середній місячний дохід на кожну особу (до 5 865 гривень). Третій критерій - сім'я повинна бути у важкому фінансовому становищі.
Також потенційні отримувачі грошової допомоги мають проживати в певних територіальних громадах Запорізької області: Вільнянській, Матвіївській, Петро-Михайлівській, Широківській, Михайло-Лукашівській, Новомиколаївській.
Для реєстрації заявки необхідно відвідати офіс за адресою вул. Семафорна, буд. 8 в Запоріжжі. Приймання заявок проводиться щодня з 10:00 до 16:00 у порядку живої черги.
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