Це підвищення грошової допомоги пов'язане зі зростанням ціни і вартості життя в Україні протягом останніх півтора року.

Грошова допомога виросте у жовтні. Стало відомо, як зміняться виплати українцям. Зокрема, міжнародна організація ADRA Ukraine вже понад півтора року надає грошову допомогу українським громадянам. Організація оголосила, що розмір грошової допомоги на одну особу на місяць зміниться з 2200 гривень на 3600 гривень.

Це підвищення грошової допомоги пов'язане зі зростанням ціни і вартості життя в Україні протягом останніх півтора року.

Головні отримувачі цієї грошової допомоги - це українці, які вважаються одними з найбільш незахищеними верствами населення. З 1 жовтня такі громадяни отримуватимуть грошової допомоги у розмірі 3600 гривень допомоги замість попередніх 2200 гривень. ADRA Ukraine також повідомила, що інші гуманітарні організації, які надають допомогу українцям, також будуть переглядати розміри фінансової підтримки.

Оскільки вартість основних товарів постійно зростає, гуманітарні організації продовжують переглядати обсяги наданої грошової допомоги, враховуючи розвиток військової ситуації в Україні. Нинішні суми грошової допомоги не вистачають для задоволення всіх потреб менш забезпечених громадян.

ADRA Ukraine також планує знову приймати заявки на грошову допомогу з 1 листопада. Початок реєстрації буде оголошено напередодні.

Джерело: tehnofan.com.ua.

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