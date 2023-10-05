Помер український театрознавець та педагог Валерій Фіалко, пише Politeka.net.

Дворазовий лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства та театральної критики, Заслужений діяч мистецтв України, педагог пішов з життя на 72-му році.

«Дуже сумні новини сьогодні надійшли з Києва... Пішов з життя Валерій Фіалко. Прекрасна людина та професіонал своєї справи.

Завідувач Кафедра театрознавства КНУТКіТ імені Карпенка-Карого КНУТКіТ / Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, мій науковий керівник, з яким ми працювали три останні роки попри пандемію, а потім повномасштабну війну….», - прокоментував страшну новину народний артист України, ексміністр культури Євген Нищук.

За його словами, буквально декілька днів тому він розмовляв із Валерієм Фіалко. Зокрема, обговорювали театр, який він любив усім серцем.

«Величезна втрата для усієї культурної сфери», - підкреслив Євген Нищук.

З приводу смерті доктора мистецтвознавства, професора кафедри театрознавства КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премії НСТД України в галузі театрознавства і театральної критики співчуття висловлюють також його колишні студенти, колеги, друзі.

«Викладачі, працівники, студенти та випускники кафедри висловлюють глибоку скорботу сімʼї Валерія Олексійовича та поділяють горе. В нашій памʼяті він залишиться не просто колегою чи викладачем, а великим другом, вчителем і наставником. Ми вдячні за все, що ви робили для кафедри, українського театру та кожного з нас. Вічна та світла пам’ять в наших серцях», - йдеться на сторінці Кафедри театрознавства КНУТКіТ імені Карпенка-Карого.

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