неінова допомога буде перерахована на банківський рахунок одержувача після оформлення заяви.

Естонська Рада у справах біженців запускає програму грошової допомоги для українців, які постраждали від війни, проживають у шести областях України.

Згідно з цією програмою, українці отримають грошову допомогу у розмірі 3,600 гривень щомісяця на протязі трьох місяців. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Грошова допомога буде перерахована на банківський рахунок отримувача. Звернення для отримання подальшої грошової допомоги можна подавати через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Ця багатоцільова програма грошової допомоги призначена для жителів таких українських областей:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

Подати заяву на отримання виплат можна:

• за телефоном 0−671−052−803 — для людей у зоні дії програми (з 9:00 до 12:00);

• через запит на сайті — для людей, які проживають на тимчасово окупованих чи територіях, деокупованих за останні 2 місяці.

Якщо заявку буде попередньо схвалено, тоді номер телефону претендента на грошову підтримку додадуть до бази даних. Після цього можна заповнити онлайн-форму. Від заявника ще може знадобиться додаткова інформація, яку можна надати електронною поштою. Стежити за тим, як просувається заявка, претендент може на сайті організації.

Коли заявка для отримання грошової допомоги буде схвалена, кошти будуть автоматично перераховані на банківський рахунок отримувача.

Останні новини України:

Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.

Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.

Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.