Жителі однієї з областей України зможуть отримувати грошову допомогу від ООН протягом 4 місяців.

Мешканці однієї з регіонів України будуть мати можливість отримувати грошову допомогу від ООН протягом чотирьох місяців, в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ця грошова допомога надається громадянам України, які проживають у Миколаївській області.

Згідно з програмою, кожному членові сім'ї (але не більше п'яти осіб) передбачено щомісячна грошова допомога в розмірі 1500 гривень на їх банківські рахунки. Реєстрація для отримання цієї грошової допомоги буде проводитися з 9 по 13 жовтня в районних відділеннях Миколаївського територіального центру соціального обслуговування.

Отримувачами цієї грошової допомоги будуть особи, які перебувають у скрутних життєвих умовах. Особи з інвалідністю I або II групи можуть пройти індивідуальний процес реєстрації, надаючи відповідні документи.

Сім'ї, які вже отримують державну грошову допомогу на дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або не можуть утримувати своїх дітей, також зможуть скористатися цією програмою, надаючи необхідні документи.

Важливою інформацією є те, що реєстрацію на отримання грошової допомоги можна здійснити в пунктах реєстрації, які розташовані в різних районах Миколаєва:

Заводський район, вул. Кузнецька, 83;

Інгульський район, вул. 12 Поздовжня, 50-А;

Корабельний район, вул. Металургів 8/4;

Центральний район, вул. Шевченка, 19-А.

Реєстрацію на отримання грошової допомоги можна провести з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 16:00 годин.

Джерело: НаПенсії.

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