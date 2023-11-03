Право на субсидію належить домогосподарствам, в яких витрати на комунальні послуги становлять понад 15% від сімейного доходу.

В Україні субсидії, які призначені для підтримки громадян для витрат на комунальні послуги, продовжать діяти та нараховуватися до квітня 2024 року. Але частині українців знадобиться звернутися за субсидією до 30 листопада 2023 року. Про це пише Пенсійний фонд України.

В ПФУ повідомили - тим, хто ще не звертався за субсидією, потрібно зробити це до 30 листопада 2023 року. Ті, хто планує подати заяву на субсидію до кінця листопада, зможуть отримати її з початку опалювального сезону, починаючи з жовтня. Ця можливість важлива для тих, хто раніше не мав можливості оформити пільгу.

Додатково, громадянам України, у яких змінився склад сім'ї з будь-яких причин, також доведеться подавати нові заяви на субсидії.

Нагадаємо, що право на субсидію належить домогосподарствам, в яких витрати на комунальні послуги становлять понад 15% від сімейного доходу.

Необхідно враховувати, що для отримання субсидії не повинно бути заборгованості з оплати комунальних послуг або договорів щодо реструктуризації боргів.

Право на отримання житлової субсидії мають:

Громадяни, зареєстровані в будинку. Українці, які фактично проживають у будинку, будь то орендарі чи власники забудови.

Подати заяву на отримання субсидії можна за наступними адресами:

У Пенсійному фонді України. У місцевому Центрі надання адміністративних послуг. Через онлайн-платформу "Дія".

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