Співак, автор пісень, музикант та колишній тренер 9-го та 10-го сезонів проекту "Голос країни" Дан Балан несподівано дав про себе знати.

Дан Балан повідомив, що він повертається до свого рідного міста Кишинів, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграмі Дан Балан розповів, що його концертів у Кишиневі не було вже п'ять років.

«Через 5 років з моменту останнього концерту в місті мого серця, я нарешті повертаюся...», - повідомив Дан Балан.

Дан Балан розповів, що його концерт у Кишиневі відбудеться 24 грудня у Arena Chisinau.

«Чекаю на вас, щоб разом створити душевну атмосферу... Різдво може бути по-справжньому чарівним тільки вдома...», - зазначив Дан Балан.

Шанувальники Дана Балана із захопленням поставилися до цієї новини та завалили Дана Балана питаннями. Зокрема, коли чекати на концерт в Україні. Також Дану Балану пригадали нібито роман із Тіною Кароль на «Голос країни».

Нагадаємо, Тіна Кароль та Дан Балан ніколи не заперечували романтичних стосунків, але й не підтверджували їх, зберігаючи інтригу.

«Ми чекаємо на вас в Україні»,

«А Тіна Кароль буде?»,

"Чекаємо з концертом у Києві" , - пишуть шанувальники Дана Балана.

Дан Балан обіцяє, що глядачі побачать його нову програму, але почують старі хіти.

Зазначимо, на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дан Балан перебував у Києві та й відреагував на агресію у соцмережі словами українського класика.

У квітні мати Дана Балана, також молдавська виконавиця Людмила Балан, заявила, що «ближче до кінця лютого» її син поїхав до них до Молдови. Потім, за даними ЗМІ, Дан Балан відлетів до Туреччини.

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