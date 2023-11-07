Естонська рада у справах біженців запускає програму грошової допомоги для українців. Протягом трьох місяців громадяни матимуть можливість отримати щомісячну грошову допомогу в розмірі 3 600 гривень. Ця ініціатива була оприлюднена на веб-сайті організації "Допомога від Естонії 2023".

Грошова допомога розрахована на мешканців шести областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської.

Щоб скористатися цією грошовою допомогою, громадяни мають надати інформацію про себе під час телефонної розмови з командою Естонської ради у справах біженців або подати онлайн-запит.

Основними критеріями для отримання грошової допомоги є соціально-економічний стан та вразливість осіб. Перший спосіб подачі заявки підходить для тих, хто проживає на контрольованих територіях та може подзвонити за номером (067) 105-28-03 з понеділка по середу з 09:00 до 12:00.

Для мешканців тимчасово окупованих територій доступний другий спосіб для оформлення грошової допомоги - подача запиту на веб-сайті. Результати розгляду отримання грошової допомоги будуть надіслані на електронну пошту. Однак, якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує подібну грошову допомогу від інших агентств або організацій протягом того ж періоду, вони можуть бути виключені з програми Естонської ради у справах біженців.

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