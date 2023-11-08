Росіяни, чекаючи морозів, ще не почали свою спробу залишити українців взимку без опалення та світла.

Україна приближається до завершення підготовки до опалювального сезону. Багато енергетичних об'єктів вже в ремонті, і намагання російських агресорів залишити українців без опалення та світла ще не почалися.

Відключення дуже ймовірні через майбутні обстріли та сильні морози. Проте навіть без активних атак із боку росії, зниження температури може призвести до зростання споживання електроенергії та виникнення дефіциту струму. У такому випадку можуть використовуватися графіки обмежень постачання електроенергії.

На жаль, повне захистити енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак неможливо. Запаси енергетичного обладнання вже були виснажені, і швидко замінити чи відновити їх неможливо.

Навіть без активних атак енергетичних об'єктів, Україна може зіткнутися з проблемами у генерації електроенергії через збільшене споживання. Дефіцит енергії може виникнути при температурі пониження вище мінус 10 градусів. Однак, під час пікового споживання можна компенсувати цей дефіцит імпортом енергії.

Міністерство енергетики України стверджує, що без активних атак з боку росії графіки обмежень електропостачання не будуть введені.

Втім, атаки на енергетичні об'єкти продовжуються, і ворог намагається завдати шкоду інфраструктурі, наприклад, атакуючи теплоелектроцентрали на Донеччині.

Енергетичні компанії вже опублікували графіки обмежень електропостачання на своїх веб-сайтах, щоб громадяни могли планувати споживання. Практика з встановленням графіків відключень діє протягом багатьох років, і це стосується всієї країни. Такий захід дозволяє бути готовими до можливих труднощів у генерації електроенергії під час пікових навантажень.

Наприклад, Київ, як столиця, може зазнати одну з найскладніших ситуацій, включаючи можливі відключення електроенергії тривалістю до 7 годин.

В Дніпрі можливий графік електропостачання чотири години з електроенергією та вісім годин без неї. Іншими словами, мешканці Дніпра можуть отримувати електропостачання протягом чотирьох годин, а потім призупиняти його на вісім годин.

На Одещині графік передбачає три години електропостачання, три години можливих відключень та знову три години електроенергії. У столиці ситуація найбільш складна, через проблеми з доставкою та розподілом електроенергії, але також має найнадійнішу систему протиповітряної оборони через наявність багатьох стратегічних об'єктів.

Джерело: OBOZ.UA

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