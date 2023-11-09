В Україні зростуть дитячі виплати. Стало відомо, яку грошову допомогу можна буде отримати.

Українські родини отримують грошову допомогу при народженні дитини в розмірі 41 280 гривень, і ця сума залишиться незмінною в 2024 році. Зараз ця грошова допомога виплачується у розмірі 10 320 гривень одноразово та решта суми - протягом наступних 36 місяців в рівних частинах по 860 гривень.

Сплата державної соціальної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Зараз установлено розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років у розмірі 2 272 гривень і для дітей віком від 6 до 18 років - 2 833 гривні.

Проєкт закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" передбачає підвищення лише розміру прожиткового мінімуму на наступний рік. За новими планами, прожитковий мінімум для дітей до 6 років складе 2 563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років - 3 196 гривень.

При усиновленні дитини надається грошова допомога у розмірі 41 280 гривень, незалежно від того, скільки дітей народилося у сім'ї. З цієї суми 10 320 гривень виплачують одноразово, а решта суми розподіляється на протязі наступних 36 місяців і виплачується рівними частинами, в розмірі 860 гривень щомісячно.

Також українці, які стали щасливими батьками новонароджених дітей, мають можливість обрати між одноразовою допомогою "пакунок малюка" або отримати грошову компенсацію в еквівалентній сумі.

Кожній новонародженій дитині надається "пакунок малюка". В іншому варіанті батьки можуть отримати грошову допомгу - компенсацію, вартість якої дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років. На листопад 2023 року ця сума становить 6 816 гривень.

Джерело: ТСН

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