Надзвичайна подія сталася у США, в штаті Техас, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ і повідомлення у соцмережі Х.

На даний момент відомо, що вибух стався на заводі, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби.

Після вибуху почалася дуже сильна пожежа. На кадрах, що з’явилися в Мережі видно, як у небо здіймається густий чорний дим, будівля охоплена полум’ям.

Також відомо, що на території заводу зберігаються хімічні речовини. Вони токсичні і здатні нанести шкоду здоров’ю.

Була оголошена евакуація – рятувальники евакуювали місцеву школу і повідомили про небезпеку в радіус понад 1 кілометр від заводу.

На даний момент відомо про одного постраждалого – це співробітник заводу.

Додамо, що тим часом стало відомо про вибух у Дніпрі. інформацію підтвердили в Дніпропетровській ОВА.

"Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленнні очельника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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