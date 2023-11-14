Протягом цього тижня в Україні заплановано планові відключення.

Упродовж поточного тижня в Україні заплановані планові відключення електроенергії, зокрема у місті Рівне, які не пов'язані з обстрілами з боку росії.

Ці відключення обумовлені проведенням планових технічних робіт на електромережах з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Інформацію про адреси, де проводитимуться роботи, можна знайти на офіційному сайті Рівненської міської ради.

Варто відзначити, що такі заходи спрямовані на оптимізацію систем електропостачання і розраховані на поліпшення обслуговування споживачів.

Зокрема, планові відключення очікуються в Рівному за такими адресами:

14.11.2023-16.11.2023 08:00-17:00

м.Рівне - вул.Бічна 1,9,10,11,12,13,14,15,15А,17,19,2,4,7,9

Лесі Українки 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,3,4,5,6,7,7А,8,8А,9

Межова 5/7,6,7

Партизанський 11,9

Поповича 16,18,20,20/3,20/2,20/1,22,24 б,24А

Райдужна 11,13

Райдужний 10,4/1,5,9

Ясна 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,26,27,28,30,34,36,38,40,5,5А,7,9

15.11.2023-17.11.2023 08:00-17:00

м.Рівне вул.Гарна 10,11,12,12Б,12В,14,16,19,21,23,27,27/3,4,7,9

Петра Могили 45,49,63

Райдужна 25

Райдужний 12

Яворницького 41

15.11.2023-21.11.2023 09:00-17:00

м.Рівне вул.24 Серпня 10,11,12,12А,14,15,17,17,2,5

Борисенка Олександра /парк/

Драгоманова 14,21,8

Кооперативна 3А,3Б,5

Чайковського 10,10/4

Міненерго наголосило, що введення графіків відключення електроенергії не планується без прямих атак Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це означає, що навіть при ускладненнях у енергопостачанні, викликаних збільшенням витрат електроенергії через підвищення температури повітря, уряд не планує вводити регламентовані періоди відключень. Міненерго також вказало, що існує можливість компенсації нестачі електроенергії в періоди пікового споживання шляхом імпорту електроенергії.

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