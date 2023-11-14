Упродовж поточного тижня в Україні заплановані планові відключення електроенергії, зокрема у місті Рівне, які не пов'язані з обстрілами з боку росії.

Ці відключення обумовлені проведенням планових технічних робіт на електромережах з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Інформацію про адреси, де проводитимуться роботи, можна знайти на офіційному сайті Рівненської міської ради.

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Варто відзначити, що такі заходи спрямовані на оптимізацію систем електропостачання і розраховані на поліпшення обслуговування споживачів.

Зокрема, планові відключення очікуються в Рівному за такими адресами:

14.11.2023-16.11.2023 08:00-17:00

  • м.Рівне - вул.Бічна 1,9,10,11,12,13,14,15,15А,17,19,2,4,7,9
  • Лесі Українки 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,3,4,5,6,7,7А,8,8А,9
  • Межова 5/7,6,7
  • Партизанський 11,9
  • Поповича 16,18,20,20/3,20/2,20/1,22,24 б,24А
  • Райдужна 11,13
  • Райдужний 10,4/1,5,9
  • Ясна 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,26,27,28,30,34,36,38,40,5,5А,7,9

15.11.2023-17.11.2023 08:00-17:00

  • м.Рівне вул.Гарна 10,11,12,12Б,12В,14,16,19,21,23,27,27/3,4,7,9
  • Петра Могили 45,49,63
  • Райдужна 25
  • Райдужний 12
  • Яворницького 41

15.11.2023-21.11.2023 09:00-17:00

  • м.Рівне вул.24 Серпня 10,11,12,12А,14,15,17,17,2,5
  • Борисенка Олександра /парк/
  • Драгоманова 14,21,8
  • Кооперативна 3А,3Б,5
  • Чайковського 10,10/4

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Міненерго наголосило, що введення графіків відключення електроенергії не планується без прямих атак Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це означає, що навіть при ускладненнях у енергопостачанні, викликаних збільшенням витрат електроенергії через підвищення температури повітря, уряд не планує вводити регламентовані періоди відключень. Міненерго також вказало, що існує можливість компенсації нестачі електроенергії в періоди пікового споживання шляхом імпорту електроенергії.

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