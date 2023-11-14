«Нафтогаз» зробив важливу заяву, яка стосується тисяч споживачів газу в Україні.

«Нафтогаз» повідомив українцям, що під контроль компанії перейшов ще один облгаз, пише Politeka.net.

До цього моменту під контролем «Нафтогаз» перебувало вісімнадцять газорозподільних підприємств.

Так, минулого місяця в управління групи "Нафтогаз" перейшло АТ "Чернігівгаз". Воно і стало 18-м з 26 запланованих облгазів Фірташа, який перейшов під контроль держави, повідомляли в НАК "Нафтогаз України".

І от стало відомо про перехід дев’ятнадцятого газорозподільного підприємства. Як повідомили в «Нафтогаз» - це АТ «Закарпатгаз». Компанія обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб.

Також у «Нафтогаз» запевнили, що для мешканців Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними. Додамо, що тариф "Закарпатгаз" - 2,388 грн. за 1 м³, з НДС.

Раніше в «Нафтогаз» повідомили про збільшення видобутку українського газу, але це не означає, що газ став безкінечним або безкоштовним. Спеціалісти «Нафтогаз» радять українцям заощаджувати енергоносії. Це дозволить «Нафтогаз» підтримувати сталі запаси у сховищах, а споживачам – зекономити значні кошти.

«За підрахунками фахівців, після 15 років експлуатації котел втрачає 40% від свого ККД. Перед кожним сезоном його треба чистити», - радять, зокрема в «Нафтогаз».

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