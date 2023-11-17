Російські окупанти не зупиняються не перед чим у війні проти України.

Під жорстоким вогнем ворога знову перебувала Херсонщина, пише Politeka.net.

Як повідомляють в Херсонській ОДА, за минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши сотні снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив більше сорока снарядів.

«Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні», - повідомляють в ОДА.

Внаслідок страшних обстрілів загинули 6 людей, ще десять людей отримали поранення.

Серед поранених одна дитина.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу 16 листопада в Херсоні загинула жінка.

«У власній квартирі, травми несумісні з життям, отримала 75-річна жінка», - повідомляли в ОДА.

Ввечері ворог бив по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів Херсона. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

Наймолодшій пораненій 15 років. Дівчина потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Їх шпиталізували.

Додамо, що вночі ворог бив по Нікопольщині. Про це повідомляють в Дніпропетровській ОДА.

З артилерії спершу ворог поцілив по районному центру. Потім – по одному з сіл Марганецької громади.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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