Російські загарбники провели перегрупування військ і певні ротаційні дії - їм треба бодай якась перемога.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Зокрема, жорстокі бої йдуть на Авдіївському напрямку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського.

Деякими подробицями з Авдіївки поділився військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог провів перегрупування військ і певні ротаційні дії.

"Путін дав завдання захопити Авдіївку, щоб погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві у рамках крайніх подій з літаками РФ. Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу або активізацію, щоб російське суспільство сприйняло помсту за "братів вічного польоту"», - повідомив Тимочко.

За його словами, Авдіївка розташована на стику сходу й півдня, і це загроза для російського військового контингенту Донецького напрямку.

«Також це може для них перетворитися й проблемою Маріуполя. Усі ці події й пов'язані з активізацією агресора на Авдіївському напрямку, щоб заспокоїти Путіна після їхніх втрат у повітряному просторі», - зазначив військовослужбовець.

У свою чергу офіцер 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка, майор Сергій Цехоцький розповів, що росіяни використовують різні методи, щоб примусити своїх вояк йти на штурми.

«Наркотичні засоби, пропаганда, загороджувальні загони їхні. Маса прикладів. І полонені розповідають про те, які вони тортури, знущання роблять над своїми", – повідомив Цехоцький.

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